Autocompattatore finito in mare a Lipari, la Uil chiede chiarezza

"Aspettiamo che la ditta faccia chiarezza e auspichiamo lo faccia, a tutela di tutti i lavoratori. Siamo certi si possa chiamare incidente?". Lo dice in una nota la Uiltrasporti di Messina e delle isole minori, chiedendo si faccia chiarezza sul camion della nettezza urbana caduto a mare a Lipari. "Da tempo la Uil - prosegue la nota - denuncia le carenze della ditta Loveral, ma questo non ha impedito l'aggiudicazione, da giugno, della gara per il servizio di nettezza urbana nel Comune di Lipari. Alla luce di questo grave fatto ci auguriamo che, finalmente, si ricerchino le responsabilità, e si faccia finalmente chiarezza su tutto il contesto dell'appalto, perché sia tutelata la sicurezza di chi opera".