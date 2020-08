Bimbo di 2 anni di Rosolini muore all'ospedale di Modica: fermato il compagno della madre

Un bambino di Rosolini di quasi 2 anni ( 21 mesi) Ivangiulio Lo Piccolo, è morto all'ospedale 'Maggiore' di Modica dopo essere stato trasportato in ambulanza al nosocomio ibleo, in codice rosso. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata una vicina di casa a fare scattare l'allarme, sentendo le urla della madre del piccolo disperata per le condizioni del bambino. Il fatto è accaduto verso le 13 in un alloggio popolare di via Eloro. Quando il piccolo è arrivato al Pronto soccorso del 'Maggiore', però, non c'era più nulla da fare. I sanitari di Modica hanno informato gli agenti del locale Commissariato che hanno riferito al pm di turno di Ragusa. Secondo notizie trapelate dal Pronto soccorso, il piccolo aveva dei lividi sul collo e sul volto. La dinamica di quanto accaduto a Rosolini, rimane, poco chiara. Gli investigatori nelle prossime ore sentiranno la madre, che sarebbe l'unica testimone della tragedia. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino per stabilire le cause del decesso.

Nel tardo pomeriggio dopo una serie di investigazioni, la polizia ha fermato il convivente della madre di Ivangiulio. E' accusato di avere provocato la morte del bambino. La Procura interessata al caso è quella di Siracusa. Il crimine sarebbe stato commesso a Rosolini.

I poliziotti hanno ricostruito i fatti. Il bimbo, che ha 21 mesi, è arrivato in ospedale a Modica con l'ambulanza del 118, che sarebbe stata chiamata dalla madre che vive a Rosolini, in una casa popolare assieme al convivente di 30 anni, l'uomo che è stato fermato dalla polizia. La donna è stata interrogata dagli agenti del commissariato di polizia di Modica ai quali avrebbe rivelato alcuni particolari ritenuti di primaria importanza, tanto da fare scattare il fermo. A coordinare l'inchiesta è la Procura di Siracusa. Nel corpicino del bimbo sarebbero stati riscontrati lividi e lesioni. Dirige le indagini il sostituto procuratore Donata Costa, col coordinamento del procuratore capo Sabrina Gambino. Domani dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia.