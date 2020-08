Coronavirus, 14 contagiati più di ieri in Sicilia: cinque nel Messinese

Sono 718 in Sicilia gli attuali positivi al coronavirus, 14 in più rispetto a ieri: cinque in provincia di Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia arriva a 3.780. I ricoverati con sintomi sono 54, 6 in terapia intensiva (uno in piu' rispetto a ieri) e 658 in isolamento domiciliare. I morti sono 286, in crescita di una persona, una 56enne di Paterno' (Catania); i dimessi guariti 2.776. Con un incremento di tamponi di 1.626 unita'.