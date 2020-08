Solarino, cane entra in chiesa Madre e partecipa a una messa di suffragio

Un singolare episodio si è verificato questa sera a Solarino. Durante una funzione religiosa per una messa in suffragio, un cane, ha partecipato alla cerimonia religiosa posizionandosi al centro della Chiesa Madre. La presenza dell'animale non è passato inosservato dai parenti della donna, L.A., per la quale il parroco stava celebrando la messa per l'anniversario. Tutto è accaduto verso le 19. L'animale è stato poi allontanato da un uomo che lo ha messo alla porta della Chiesa Madre. A quanto si apprende da una familiare della defunta, la donna che non c'è più "amava qualsiasi tipo di cane". E questa sera per l'anniversario la presenza di un quattro zampe c'è stata.