Il blitz San Paolo a Solarino, Calafiore: spacciavo solo per motivi economici

Nelle prossime 24 ore si potrebbe conoscere l'esito dei ricorsi presentati dai difensori degli indagati, coinvolti nel blitz 'San Paolo', da parte del Tribunale del Riesame di Catania. Il difensore del boss Antonino Aparo, Nino Campisi, ha consegnato ai giudici i verbali dell'interrogatorio reso dal detenuto 'eccellente' al Gip del tribunale di Milano, città dove è detenuto, ed al giudice di sorveglianza. Il boss di Solarino seccamente respinto ogni addebito che gli viene contestato dalla Dda di Catania, sostenendo di non avere mai chiesto a Massimo Calafiore di ricostituire il clan, attraverso una serie di lettere. L'avvocato Nino Campisi ha depositato agli atti la corrispondenza tra il boss di Solarino ed il figlio.

Quello che gli investigatori hanno definito il 'reggente' della cosca, Massimo Calafiore, ha scritto una lettera l pubblico ministero Alessandro Sorrentino, negando qualsiasi corrispondenza con Antonino Aparo.

“Né Aparo me ne ha mandate né io ho scritto a lui” – afferma Massimo Calafiore nella lettera scritta al Pubblico Sorrentino. Nella missiva, Calafiore, inoltre, confessa la propria responsabilità di tutti i casi di usura che gli vengono contestati, così come ammette la propria colpevolezza per tutti gli attentati incendiari che gli vengono addebitati. Massimo Calafiore respinge gli addebiti di avere ricostituito il clan Aparo e avere diretto l’associazione dedita al traffico delle sostanze stupefacenti. “Mi sono limitato a effettuare una normale attività di spaccio di sostanze stupefacenti perché avevo necessità economiche da soddisfare, ma non mi sono mai spinto oltre e non sono il capo dei trafficanti di droga coinvolti in questa operazione effettuata dai carabinieri”.

La lettera redatta e firmata da Massimo Calafiore è stata portata a conoscenza del Tribunale del Riesame che ha rigettato il ricorso presentato dal suo difensore, avvocato Domenico Mignosa, e confermato integralmente sia l’ordinanza cautelare del Gip Cannella che la misura custodiale applicata a Massimo Calafiore dallo stesso Gip del Tribunale di Catania.

Il Riesame ha anche rigettato il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Giuffrida per Massimo Privitera, chiamato a rispondere di violazione dell’articolo 73 della legge sugli stupefacenti (acquisto, detenzione e spaccio di droga, commi 1 e 6) e ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip contro Massimo Privitera.

Ieri sono stati discussi i ricorsi di Giuseppe Calafiore, 52 anni, assistito dall’avvocato Franca Auteri, accusato di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata all’usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria; Salvatore Giangravè, 57 anni, difeso dall’avvocato Gabriele Germano, accusato di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Angelo Vassallo, 57 anni, difeso dall’avvocato Paolo Germano, accusato di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Francesco Liotta, 31 anni, difeso dall’avvocato Antonio Meduri, accusato di associazione di tipo mafioso; Salvatore Mazzaglia, 63 anni, inteso Nino, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Victor Andrea Junior Mangano, 29 anni, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Paolo Nastasi, 42 anni, difeso dagli avvocati Franca Auteri e Junior Celesti, accusato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Antonio Amato, 34 anni, inteso “cappellino”, accusato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Maurizio Assenza, 56 anni, difeso dall’avvocato Antonio Meduri, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Sebastiano Carmelo Assenza, 26 anni, difeso dall’avvocato Gabriele Germano, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Jacopo De Simone, 27 anni, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Angelo Aglieco, 19 anni, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Joseph Valenti, 28 anni, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Antonio Privitera, 24 anni, accusato di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Giuseppe Crispino, 42 anni, inteso ‘u vabberi, difeso dall’avvocato Antonino Campisi, accusato di tentata estorsione in concorso e aggravata dal metodo mafioso.

L’ordinanza cautelare del Gip Cannella è stata Impugnata anche dagli indagati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, ovvero da Antonia Valenti, 74 anni, pensionata, incensurata, difesa dall’avvocato Franca Auteri, accusata di associazione per delinquere finalizzata all’usura; Clarissa Burgio, 38 anni, impiegata, incensurata, accusata di associazione per delinquere finalizzata all’usura; Andrea Occhipinti, 31 anni, operaio, incensurato, accusato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e aggravato dal metodo mafioso; Domenico Russo, 56 anni, veterinario, incensurato, assistito dall’avvocato Carlo Aloschi, accusato di tentata estorsione in concorso e aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini, avviate nel mese di settembre 2017 e durate circa un anno, hanno consentito, mediante specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che attraverso l’installazione di videocamere e l’attivazione di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, di disarticolare un sodalizio mafioso riconducibile alla sfera di influenza del clan Aparo, storicamente dominante nei comuni dell’hinterland siracusano, come Floridia e Solarino, quest’ultimo comunemente denominato “San Paolo”, da cui il nome dell’indagine.