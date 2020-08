Salta Furnari da assessora a Siracusa, sancita la rottura tra Garozzo e Italia

Adesso la rottura è definitiva fra l'ex. sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo ed il primo cittadino, Francesco Italia. La goccia che fatraboccare il caso, da più di un anno colmo, è stato l'uscita dall'esecutivo di Alessandra Furnari, di Italia Viva e da sempre vicina a Garozzo.

Carlo Gradenigo, Sergio Imbrò e Alessandro Schembari sono i tre nuovi assessori della giunta municipale. Hanno giurato stamattina, nello salone “Paolo Borsellino” di palazzo Vermexio, nelle mani del sindaco, Francesco Italia, e del vice segretario comunale, Loredana Caligiore. Presenti tutti gli altri assessori, che con questo nuovo assetto passano da 8 a 9, e il capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa.

Escono dall'Esecutivo Alessandra Furnari (che era titolare delle Risorse umane, dell'Organizzazione e politiche del lavoro, delle Pari opportunità sociali e dei Servizi cimiteriali) e Giusy Genovesi (Protezione civile, Politiche di mitigazione ed adattamento cambiamenti climatici, Servizi informatici ed innovazione tecnologica); entrambe erano in carica da oltre due anni, cioè dall'insediamento dell'amministrazione Italia.

Gradenigo, 41 anni, laureato in Agraria, imprenditore, è stato consigliere comunale fino allo scioglimento dello scorso novembre, carica alla quale era stato eletto con il movimento Lealtà e Condivisione; Imbrò, 52 anni, è docente di sostegno nella scuola primaria ed è stato impegnato nelle Acli, nella Cgil e nella Protezione civile; Schembari è il vice presidente di Confcooperative Siracusa, ha lavorato nel settore dei servizi alle imprese e dei sistemi di gestione di qualità.

“Con questi tre nuovi assessori – ha detto il sindaco Italia – che arricchiscono le nostre competenze, la Giunta si caratterizza per un profilo ancora più marcatamente politico perché allarghiamo la presenza delle forze che ci sostengono. In questo senso, soddisfiamo una richiesta che da molto tempo ci veniva fatta. Un grazie sincero va agli ex assessori Furnari e Genovesi per il prezioso contributo apportato e per lo spirito con il quale si sono dedicate all'Amministrazione sacrificando spesso affetti e professione”.