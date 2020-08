Trotto a Siracusa, la corsa centrale abbinata al Premio Sicilia: Tyler è il favorito

Si va di trotto e con protagonisti i gentleman, venerdì 21 agosto, all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Il programma ufficiale della ventunesima giornata darà il via, alle ore 18:20, alle 7 corse in programma, di cui la quarta un centrale legato al Premio Sicilia e alla II Tris Nazionale. Corsa riservata a gentleman con cavalli di loro proprietà; una categoria D che scende in pista con soggetti anziani. Favorito Tyler di Pippo che parte dalle due seconde piazze realizzate nelle ultime due belle uscite. Bene in questa categoria può far, decisamente, Vacanza Jet. Zolà Egral sembra sacrificato, mentre Zonk di Girifalco risulta soggetto difficile da guidare, benché sia in ottima forma. Sorpresa potrebbe fare Uricuss dalle potenzialità ancora espresse ancora a metà qui a Siracusa. Per forma diamo una chance anche a Tundras e Zaffiro Gial.

Altro montepremi interessante legato al Premio Lombardia, con i cavalli di 3 anni impegnati in una condizionata sul miglio. Ha vinto e convinto Bloomberg Bi alla prima uscita siracusana ed è ancora il suo nome che si vocifera forte tra i favoriti della corsa. Chiacchierato anche l’esordio in pista siracusana di Boemia Chuck SM, una novità che si presenta con buona media sui tempi. Reduce da vittoria anche Bonjour à La Vie. Tra i gentleman che guideranno per la prima volta, reduci da patente ottenuta dopo l'ultimo corso realizzato anche a Siracusa ci saranno Andrea Di Benedetto, Giuseppe Biondo, Giuseppe GdPorzio, Stefano Tamburlano, Bartolomeo Ingardia e Massimiliano Mannone. A loro l’augurio di un buon esordio in pista…