Eseguita l'autopsia sul bimbo di Rosolini, il papà naturale sentito in Procura

Il medico legale nominato dalla procura di Siracusa ha eseguito nel pomeriggio l'autopsia sul corpicino di Evan, il bimbo di 21 mesi morto lunedì scorso nell'ospedale di Modica per arresto cardiocircolatorio e che presentava lividi ed ematomi sul corpo. Della sua morte sono accusati, in concorso, la madre Letizia Spatola, 23 anni, di Rosolini, e il suo convivente Salvatore Blanco 32 anni,di Noto. L'autopsia è stata eseguita da Francesca Belich nella camera mortuaria del nosocomio dell'ospedale 'Maggiore' di Modica. Il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare la sua relazione e dare indicazioni sulle cause del decesso.

Intanto è rientrato in Sicilia dalla Liguria dopo avere saputo della morte del figlio il papà del bimbo di 21 mesi arrivato morto e pieno di lividi al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Maggiore' di Modica il 17 agosto. Stefano Lo Piccolo, Il papà del bimbo, che vive e lavora a Genova, è stato sentito in Procura. Il pm, che coordina l'inchiesta per omicidio e maltrattamenti in famiglia, ha raccolto la denuncia dell'uomo che lo scorso 6 agosto aveva presentato un esposto "senza avere avuto riscontro dai Servizi Sociali". Violenze andate avanti da mesi. Per la morte del bambino sono stati fermati Blanco e la madre del bambino, Letizia Spatola conviventi nel comune di Rosolini insieme con il piccolo. Nelle prossime ore si terra' l'udienza di convalida dei fermi. L'uomo si trova rinchiuso nella casa circondariale di Siracusa, mentre la donna in carcere a Messina.

La nonna paterna ha pure detto di avere segnalatoai Servizi sociali maltrattamenti che Evan Giulio subiva in quella casa di via Eloro.