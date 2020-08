Forestali di Siracusa, i sindacati unitari diffidano l'Ufficio territoriale sul recupero degli arretrati

informiamo tutti i Lavoratori Forestali che in questi giorni si stanno vedendo recapitare una lettera da parte degli Uffici Territoriali dell'Azienda Foreste di Siracusa, su indicazione dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, relativa al recupero degli arretrati contrattuali corrisposti tra il 2010 e il 2012 che - come Organizzazioni Sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil di Siracusa - stiamo predisponendo una diffida da inviare (cumulativa o singola, questo lo stabiliranno i nostri legali) per rispedire al mittente questo tentativo becero e meschino da parte della politica siciliana e dell'Assessorato regionale all'Agricoltura in particolare, di mettere le mani nelle tasche dei lavoratori forestali, negando di fatto l'applicazione dei Contratti Nazionali di Lavoro, in un momento così difficile della storia del nostro Paese. Nei prossimi giorni vi daremo indicazioni di come procedere. il documento è firmato da Domenico Bellinvia Flai Cgil - Sergio Cutrale Fai Cisl - Gianni Garfi' Uila Uil.