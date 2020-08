Montalbano Elicona, visita guidata ai "misteri" dei Megaliti dell'Argimusco

Continua l’attività di promozione turistica, culturale e territoriale del Comitato Sicilia Turistica rivolta alla valorizzazione delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche di Sicilia. Domani, venerdì 21 agosto con raduno alle 9,30 sul posto, sarà proposto anche il Sito Megalitico dell’Argimusco, potenziale candidato a Patrimonio dell’Umanità e considerato la Stonehenge italiana. L'evento denominato "I Misteri dell’Argimusco", consisterà in una visita guidata esclusiva ed inedita condotta da una guida abilitata in questo luogo straordinario, considerato unico al mondo ed oggetto negli ultimi mesi di grande interesse da parte dei media nazionali e dei più importanti studiosi del mondo. L'Argimusco è un altopiano misterioso, incantevole ed affascinante formato da megaliti a forme antropomorfe e zoomorfe. Si trova nel territorio di Montalbano Elicona (ME), poco a nord dell'Etna, al confine tra i monti Nebrodi ed i Peloritani. In questa zona sorgono numerosi roccioni di arenaria quarzosa modellati in forma estremamente curiose e particolari, antropomorfe e zoomorfe, la cui natura è da associare all'erosione eolica sebbene la tradizione popolare le attribuisca ad un antico intervento umano. Luogo di cura e frequentazione dei più importanti Imperatori della storia Siciliana come Federico II di Svevia. L'altopiano vanta di panorami mozzafiato a 360°. Si possono ammirare da vicino l'Etna, le isole Eolie, le curiose montagne Rocca Salvatesta e Montagna di Vernà, capo Tindari, capo Calavà e capo Milazzo. Il Sito dell’Argimusco fa parte della Riserva naturale orientata Bosco di Malabotta. Info e prenotazioni al numero 347 9711320, oppure sulla pagina dell’evento dal link: https://www.facebook.com/events/300470444521074/