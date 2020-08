Sequestrate 17 piante di cannabis, una denuncia a Lentini

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini, a seguito di un’attenta ed accurata attività info investigativa, supportata da servizi di osservazione svolti nei giorni precedenti hanno effettuato un controllo in un terreno coltivato ad agrumi ed ulivi sito in contrada Barbagianni (Lentini) dove rinvenivano e sequestravano 17 piante di cannabis già con abbondante infiorescenza.

A seguito di tale attività di polizia giudiziaria, veniva identificato e successivamente denunciato, per il reato di coltivazione, un minore di anni 17 il quale aveva in uso il terreno e che agli investigatori ammetteva le sue responsabilità.