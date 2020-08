Migranti, il governatore Musumeci: "La Sicilia non può essere un campo profughi"

Sul fronte dei migranti e della loro redistribuzione "l'Europa deve fare la sua parte e finora l'intervento del governo nazionale nella sede europea non pare essere stato assolutamente efficiente né efficace. La Sicilia non può diventare un campo profughi per questi ragazzi, in parte colpiti in fronte dal destino, in parte convinti che la Sicilia possa essere il trampolino di lancio per una vita diversa e migliore". Lo ha detto, a margine di un incontro del Meeting di Rimini, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. "Per carità - ha aggiunto - un desiderio legittimo, ma non tutti i desideri diventano diritti se si tiene conto che alcuni sbarcano anche con il cardellino nella gabbia e con il barboncino in braccio. Perchè poi - ha concluso - diventa difficile dire ai siciliani di indossare sempre la mascherina, mantenete la distanza e poi assistere a d una sequela di immagini che non sembrano improntata a criteri di emergenza per chi viene da zone di guerra o di persecuzione".

"Ancora emergenza immigrazione in Sicilia, ancora illegalità diffusa, ancora immobilismo da parte del governo nazionale. Sono circa 1.400 i migranti a Lampedusa, dopo gli ultimi cinque sbarchi avvenuti durante la scorsa notte. Complessivamente 276 i profughi giunti sull'isola nell'arco di 8 ore, che sono andati ad aggiungersi ai 250 arrivati ieri con 6 imbarcazioni. Gli sbarchi della notte sono stati composti da un minimo di 6 tunisini a un massimo di 72 migranti, fra cui libici e subsahariani. Ha ragione il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: bisogna chiudere i porti, l'isola non può essere il campo profughi d'Europa. Con gli arrivi incontrollati, inoltre, i centri di prima accoglienza sono al collasso. Continuano le fughe di clandestini dagli hotspot - tra le ultime quella che ha interessato l'ex caserma Gasparro di Bisconte, a Messina - e viene messa a repentaglio, considerando anche l'emergenza sanitaria, l'incolumità dei cittadini. Conte, Lamorgese e Di Maio prendano una volta per tutte in mano la situazione, basta con queste pericolose sottovalutazioni". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.