Melilli, scoperta una piantagione con cento piante di canapa indiana

I carabinieri dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella e del nucleo operativo e radiomobile di Augusta hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana costituita da circa 100 piante dell'altezza di due metri e un sistema di irrigazione alimentato da un motore a scoppio in contrada Pantalone di Sopra nella zona degli iblei, in territorio di Melilli. E' stata estirpata per essere distrutta così come disposto dall'Autorità giudiziaria.