Reggio Calabria, Centro destra unito: per Tripodi 'pronti a tornare al governo della città'

"Alla vigilia della presentazione delle liste, il centrodestra reggino si presenta compatto, unito e pronto a tornare al governo della città. Proprio come auspicavo quando convintamente asserivo che la coesione su Minicuci, fosse conditio sine qua non, per vincere. Aggiungo che non ho mai avuto dubbi al riguardo. E oggi, come sottolinea il nostro leader Silvio Berlusconi che ringrazio per la considerazione e l'affetto dimostratoci, siamo impegnati a tutti i livelli in uno sforzo corale, per restituire ai cittadini un'amministrazione efficiente e all'altezza delle loro aspettative". Lo afferma Maria Tripodi deputato e vice coordinatore di FI Calabria, a margine di un incontro con il candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra Nino Minicuci. "Nel corso del cordiale colloquio - prosegue Tripodi - ho rinnovato al futuro sindaco stima politica e personale, certa che la sua concretezza possa dare alla città quell'imprinting necessario a farla uscire dal cronico disastro in cui è precipitata con la sinistra. La sfida di Palazzo San Giorgio è per Reggio la madre di tutte le battaglie, daremo il massimo per vincerla. A tutti i candidati di Forza Italia e delle liste ad essa collegate, va un affettuosissimo ringraziamento per la generosità e il senso civico che dimostrano, scendendo in campo. Dimostreremo di essere ancora una volta centrali e decisivi per la vittoria".