Chiede giustizia davanti al Gip di Ragusa la mamma di Evan già in carcere

Hanno negato ogni accusa, davanti al gip di Ragusa, Eleonora Schininà, i destinatari dei due fermi di indiziato di delitto per la morte di Evan, di 21 mesi, il bimbo di Rosolini deceduto all'ospedale di Modica a causa delle botte subite. Alla mamma Letizia Spatola, di 23 anni, e al convivente Salvatore Blanco, di 32, che non è il padre del piccolo, sono contestati i reati di omicidio volontario e maltrattamenti. "Voglio giustizia per il mio bambino", ha detto tra le lacrime la giovane difesa dell'avvocato Natale Di Stefano, negando le accuse contestate dalla Procura di Siracusa, secondo cui la donna avrebbe lasciato che il convivente si accanisse sul figlio. Nei giorni scorsi aveva parlato dell'aggressività del compagno e di esserne succube. Ha risposto alle domande anche il convivente, difeso dall'avvocato Anna Maria Campisi, ma ha negato la ricostruzione degli inquirenti, sostenendo di non aver picchiato il bimbo. "Attendiamo che il giudice sciolga la riserva", dice il legale. L'autopsia, eseguita due giorni fa sul bimbo, ha accertato che il decesso è avvenuto a causa di un trauma cranico importante. Oggi pomeriggio i funerali del bimbo a Rosolini dove e' stato proclamato il lutto cittadino.

Intanto Il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, dove vive la coppia assieme al bambino, ha proclamato il lutto cittadino per i funerali in programma nel pomeriggio nella chiesa del Santissimo Crocifisso.

"Sull'assurdo caso di Rosolini servono risposte immediate e occorre individuare precise responsabilita' in capo ad un sistema che si rivela sempre piu malato e che anche di fronte a denunce circostanziate non interviene a placare la spirale della violenza contro un povero bambino indifeso. Donne e bambini non si riescono a salvare dalla follia bruta e tutte le leggi che il Parlamento produce si rivelano inutili se non si interviene sulla prevenzione". Cosi', in una nota, la deputata di Forza Italia , la siracusana, Stefania Prestigiacomo. "Come mai la procura di Siracusa - prosegue - non è intervenuta immediatamente a seguito della denuncia del padre? Perchè un bimbo che piu volte era stato ricoverato per percosse non è stato allontanato dalla famiglia? Perchè i servizi sociali non sono intervenuti con immediatezza per accertare cosa accadeva in quella casa? Il governo deve rispondere a queste domande che sono quelle che si pongono gli italiani. Per questo motivo ho presentato un'interrogazione parlamentare, perchè non si può accettare che ancora una volta sia un bambino a pagare con la vita, la follia di una madre che anzichè proteggerlo lo ha martirizzato o ha permesso che lo facessero. Non si puo accettare che la magistratura pronta a fare scoop con inchieste sui famosi abbia colpevolmente ritardato accertamenti doverosi e urgenti in un caso cosi' grave ma, ahime', di routine", conclude.