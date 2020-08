Clamorosa marcia indietro della sindaca di Augusta: farà sbarcare la nave della quarantena

Clamorosa marcia indietro della sindaca 5 Stelle di Augusta, Cettina Di Pietro, che nell'arco di poche ore cambia idea ed autorizza lo sbarco della nave della quarantena dei migranti.

Sbarcherà ad Augusta nelle prime ore del mattino la nave Snav Aurelia, adibita a quarantena per migranti, con a bordo poco più di 250 persone di cui una ventina risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto Cettina Di Pietro, dopo avere ricevuto dalla Prefettura di Siracusa "ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica", che dalla nave "scenderanno soltanto i migranti risultati negativi al tampone" e che "saranno portati subito fuori dalla provincia" di Siracusa. "Si è appena concluso - scrive la sindaca di Augusta - il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Siracusa. Nel corso del quale sono state date ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Infatti, a bordo della nave Aurelia - spiega Cettina Di Pietro - si stanno già effettuando i tamponi, a seguito del risultato dei quali, saranno autorizzati al trasbordo, presso mezzi predisposti dalla Prefettura, solo i migranti risultati negativi al tampone, nel rispetto della normativa e dei protocolli sanitari vigenti. I mezzi porteranno immediatamente i migranti alle destinazioni stabilite, tutte fuori dalla provincia di Siracusa. Ultimate le operazioni di trasbordo e rifornimento, la nave ripartirà immediatamente". " Ancora una volta, con spirito di leale collaborazione - sottolinea la sindaca di Augusta - è stato possibile contemperare gli interessi della salute, tanto della popolazione locale quanto dei migranti, con quelli di gestione del fenomeno migratorio che interessa ormai da anni le nostre coste".