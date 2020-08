Pallacanestro, serie B: ritorno in terra iblea: Carmelo Iurato con la Virtus Ragusa

Dopo 9 anni lontano dalla sua città torna per vestire la maglia della Virtus Kleb Ragusa e per disputare il campionato di serie B alla corte di coach Bocchino Carmelo Iurato. Un ritorno fortemente voluto dalla società iblea e dal giocatore siciliano che ha maturato un’esperienza professionale in squadre importanti in giro per l’Italia. Iurato classe ’94, guardia di 1,92 cm muove i primi passi nel basket tra le fila della Vigor Santa Croce Camerina nel ragusano per poi a 12 anni spostarsi nel capoluogo ibleo con la maglia della Nova Virtus Ragusa dove ha partecipato ai campionati giovanili. A 16 anni la prima grande esperienza in prima squadra in Serie B (2010). Nella stagione 2011/12 sarà il capitano sempre a Ragusa nel campionato di serie C. L’anno successivo approderà ad Avellino in serie A1 dove ha preso parte all'eccellenza Under 19 e come aggregato della prima squadra campana. Nella stagione 2013/14 torna in Sicilia a Barcellona pozzo di Gotto per disputare la serie A2 e nello stesso anno verrà convocato al raduno con la nazionale under 20 allenata da coach Sacripanti. L’anno successivo (stagione 2014/15) veste la maglia del Basket Agropoli in serie B vincendo il campionato e arrivando nella finale di coppa Italia giocata con il Montichiari. Poi si trasferisce a Milano per studio e qui approda in due diverse squadre che militano nel campionato di C Gold: i primi due anni a Lierna e gli altri 4 anni all’Opera Basket rivestendo il ruolo di capitano negli ultimi due.