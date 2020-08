Migranti, Musumeci: "Vado avanti nonostante silenzi e omissioni dello Stato"

"Io, come organo dello Stato, ho notificato l'ordinanza alle prefetture che rispondono al Viminale. Se chi ha l'obbligo non agisce se ne assume la responsabilità". Difende la sua ordinanza di svuotamento degli hotspot il governatore delle Sicilia Nello Musumeci, che in un'intervista al "Corriere della Sera" precisa: "Questo mio provvedimento arriva solo adesso, perchè abbiamo atteso per mesi che il governo nazionale si desse una strategia. Ma abbiamo capito che la risposta da Roma e' fatta di silenzi e omissioni. E ho dovuto adottare l'ordinanza che tutela il diritto alla salute di chi si trova in Sicilia e degli stessi migranti". All'accusa di sforare su competenze non sue, Musumeci replica affermando: "Non sforo un bel niente. Non posso assistere al concentramento di centinaia e centinaia di esseri umani in squallidi locali che appartengono allo Stato, in una promiscuità assolutamente irragionevole. Si creano focolai. Io li ho visitati gli hotspot. Lo Stato ha competenza sui migranti. Il presidente della Regione ce l'ha in materia sanitaria. E in tempo di epidemia e' chiaro che mi sto occupando di questo". E aggiunge: "Se c'e' un contenitore che, secondo le autorità sanitarie, non ha i requisiti per ospitare persone in tempo di coronavirus io ho il dovere di intervenire, altrimenti compio una omissione".

Oggi il governatore alle 11 terrà una conferenza stampa a Catania. Intanto la Lega Sud di Ciccio Midolo, plaude all'ordinanza di Musumeci. "Si è troppo fidato del governo di Roma - afferma il leader di Lega Sud - Un provvedimento del genere andava fatto due mesi fa".