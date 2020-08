Studio Cribi, Sicilia è ultima nel pagamento alle imprese

La Sicilia si conferma all'ultimo posto in Italia per i tempi di pagamento alle imprese con appena il 18,6% di saldi effettuati alla scadenza fissata, quasi 27 punti percentuali in meno alla Lombardia (45,3%), la regione più virtuosa. E' quanto emerge da uno studio realizzato da Cribi, società del gruppo Crif specializzata nella business information. Nel secondo trimestre di quest'anno la Sicilia è stata raggiunta all'ultimo posto dalla Calabria per i ritardi gravi, cioè i pagamenti fatto oltre 30 giorni dalla scadenza fissata. Rispetto ai primi tre mesi del 2020 a perdere più posizioni sono state le province di Caltanissetta (6 in meno) e Palermo (5 in meno) che sono scivolate rispettivamente al 102° e al 105° nonché terz'ultimo posto della graduatoria nazionale. A Caltanissetta c'è stato soprattutto un peggioramento dei ritardi gravi (+7,9%) che si attestano al 21,7% mentre i pagamenti alla scadenza sono rimasti quasi invariati (+1%) al 19,3%. Nel capoluogo dell'isola se è migliorata la puntualità (+6,5%) si è aggravata ulteriormente la situazione dei ritardi di pagamento oltre 30 giorni i tempi concordati: +5,4% di incremento rispetto ai primi tre mesi del 2020. Agrigento è indietreggiata di 3 posti nonostante nel secondo trimestre 2020 sia andata un po' meglio sia con i pagamenti alla scadenza (18,8%) sia con i ritardi gravi (20,6%). Catania, Enna e Siracusa hanno perso una sola posizione classificandosi rispettivamente al 96°, 98°, e 100° posto con Enna che ha visto diminuire del 7,7% i ritardi di pagamento oltre 30 giorni, dato più alto dell'isola. Messina perde due posizioni (dal 101° al 103°) con la puntualità al 17,9% e i ritardi gravi al 21,9%. Anche se Trapani resta ultima nella graduatoria nazionale, la puntualità è salita dal 15 al 17,2% (+14,8%) e i pagamenti oltre 30 giorni sono in lieve miglioramento (-2,1%) al 25,2%. Nel panorama siciliano Ragusa registra ancora una volta i dati migliori di tutta la regione con la puntualità dei pagamenti da parte delle imprese salita negli ultimi tre mesi dal 19,3% al 20,2%, ma con i ritardi gravi aumentati del 9,3% al 18,2%.