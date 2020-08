Il forte vento non fa attraccare nave della quarantena a Lampedusa

La nave-quarantena Aurelia non riesce, a causa del forte vento, ad attraccare al porto di Lampedusa. Resta in rada davanti all'isola e così, stando alle previsioni meteo, dovrebbe accadere anche domani. Pare che soltanto mercoledì il vento possa calare e dunque si potrà ipotizzare l'attracco e l'imbarco di una parte dei migranti ospitati nell'hotspot di contrada Imbriacola Come annunciato dalla Prefettura di Agrigento, la priorità di imbarco verrà data agli attuali positivi al Covid-19. Di fatto si libererà il padiglione dove queste persone vengono tenute in isolamento.