Immigrazione, Musumeci: "Da 48 ore silenzio assoluto del governo"

"Se il governo dovesse dirmi che entro otto giorni provvederanno a liberare quegli squallidi luoghi non ne faremmo una questione, ma il governo tace. Da 48 ore c'e' il silenzio assoluto". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ospite di Skytg24. Musumeci ha detto di avere parlato con Lamorgese "otto giorni fa". "Non e' vero che manca l'interlocuzione", ha spiegato. "Non sarei stato cosi' sprovveduto", ha precisato Musumeci che ha aggiunto: "E' chiaro che ho parlato piu' volte con il ministro Lamorgese, alla quale abbiamo dato tutta la disponibilita', il sistema sanitario siciliano finora ha operato 11 mila interventi sui migranti fra test sierologici e tamponi. Lamorgese invita alla collaborazione e ad avere pazienza, ma come si fa ad avere pazienza di fronte a un'emergenza strutturata? In Sicilia il problema sbarchi esiste da otto o nove anni. Siamo all'emergenza nell'emergenza. Sono convinto che sia davvero impossibile non raccogliere non solo il grido d'allarme che arriva dal presidente della Regione ma dai sindaci grillini, del Pd e del centrosinistra".