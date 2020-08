Migranti, il sindaco di Pozzallo: scontro istituzionale non è soluzione

"Il Governo sta colpevolmente sottovalutando una situazione che rischia di esplodere e causare problemi in Sicilia". Lo dichiara Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo (RAGUSA), intervenuto a sky tg24. "Ho cercato di proporre al governo un tavolo istituzionale con la regione per preparare protocolli per favorire questa accoglienza che con l'emergenza covid non puo' essere la stessa. Ho proposto i tamponi gia' sulle navi. A mio avviso il Governo non sta affrontando la questione nella sua collegialita'. Per me la politica e' soluzioni ai problemi, non posso emettere ordinanze sapendo che non possono essere attuate come ha fatto Musumeci. Il mio presidente ha poi coretto il tiro puntando sul problema della sanita' e questo mi fa piacere. Musumeci continua a dire che l'hot spot di Pozzallo e' svuotato, ma non e' cosi'. Ha diffidato i Prefetti a dare esecuzione all'ordinanza, ma questo scontro istituzionale non risolve i problemi. A me interessa risolverli, mettetevi attorno a un tavolo e ascoltate i sindaci".