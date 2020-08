La ragazza morta a Lipari, folla di eoliani per l'ultimo saluto a Lorenza

Ultimo saluto a Lorenza Famularo, la ragazza di 22 anni morta nella notte tra il 23 e 24 agisto all'ospedale di Lipari. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte", celebrati dal parroco Lio Raffaele davanti alle autorità civili, politiche e militari e a cittadini che hanno tentato di evitare assembramenti occupando anche la piazzetta limitrofa alla chiesa. "Quell'oggi che nessuno vuole è arrivato - ha detto il parroco nell'omelia -. Il saluto appare come l'ultimo, invece è il primo. Figlio dell'affetto di 7 isole sulla via di una maturazione civile che parte oggi con Lorenza, diventata sorella della speranza. Oggi gli eoliani sono ancora più emigranti di vita".