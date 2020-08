Palermo, sequestrato il Lido Acapulco all'Addaura: occupazione abusiva

Ancora un nuovo sequestro al lido Acapulco all'Addaura a Palermo. L'intervento dei carabinieri e degli uomini della Capitaneria di Porto. Più di 100 metri quadrati di demanio marittimo sono stati sgomberati da attrezzatura balneare e di ristoro nei pressi del Roosevelt, nelle immediate vicinanze del vecchio stabilimento Ciapi che viene così restituito alla collettività. "Nel corso dei controlli è stata riscontrata - spiegano gli uomini delle forze dell'ordine - la collocazione abusiva sul pubblico demanio marittimo di attrezzatura varia (gazebo, lettini, ombrelloni, tavoli, sedie a sdraio e un pozzetto congelatore) utilizzata per allestire il lido balneare senza però alcun tipo di autorizzazione". Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata per violazione delle norme del Codice della Navigazione e sono ancora in corso indagini di polizia giudiziaria