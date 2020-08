Il Dipartimento della Protezione civile regionale lancia l'allarme per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di domani per le successive 24 ore. In provincia di Palermo è definita alta la pericolosità per il rischio incendi. Si prevede una temperatura massima percepita di 36° con livello 2 di rischio per ondate di calore, su una scala da 1 a 3