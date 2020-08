Vittoria, nigeriano trentaduenne scivola lungo un costone roccioso: salvato

I vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e del comando provinciale di Ragusa sono intervenuti per recuperare un nigeriano trentaduenne, che era scivolato, per cause imprecisate, lungo un costone che dalla Via del Quarto, a Vittoria, arriva al Fiume Ippari. I soccorritori hanno potuto recuperare il giovane seguendo i sentieri della valle. Il nigeriano, che non ha riportato gravi conseguenze per la caduta, è stato ricoverato in osservazione all'ospedale "Guzzardi" di Vittoria. Indagini dei carabinieri per stabilire la dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità di altre persone.