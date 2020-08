Ergastolano di Rosolini muore in ospedale dopo intervento chirurgico

E' morto all'ospedale di Avola per le complicanze di un intervento chirurgico, Sebastiano Iemmolo, 39 anni, di Rosolini. Stava scontando l'ergastolo per il femmincidio di Laura Pirri, la donna morta perchè data a fuoco nell'appartamento di via Eloro a Rosolini proprio dal suo compagno. Iemmolo che in questa vicenda si era professato innocente, fu arrestato dopo un approfondimento di indagini del Commissariato di polizia di Pachino, che riuscì a portare le prove alla Procura, che era stato Iemmolo a dar fuoco alla donna che cessò di vivere dopo una lunga agonia all'ospedale civico di Palermo. Sarebbe stata la testimonianza del figlio della coppia che all'epoca dei fatti, 2017, aveva solo 10 anni, ad inchiodare l'uomo alle sue responsabilità. Ieri il decesso al 'Di Maria ' di Avola, al termine di un intervento chirurgico finito nel peggiore dei modi.