Palermo, la Banca 'Don Rizzo' chiude il semestre in utile

Banca Don Rizzo approva la relazione semestrale con un risultato netto di 564 mila euro, dopo rettifiche di valore ed accantonamenti per circa 2,5 milioni conseguenti all'effetto Covid che ha pesantemente condizionato l'economia reale e i mercati finanziari. La banca ha concesso circa 2.000 moratorie su 101 milioni di euro di finanziamenti in corso ed erogandone oltre 1.200 nuovi per circa 43 milioni di euro. "Nonostante le criticità dell'attuale congiuntura - spiega il direttore Antonio Pennisi - la Banca Don Rizzo continua ad investire per potenziare strutture e servizi. Il prossimo 7 settembre sarà operativa la nuova piattaforma informatica che rivoluzionerà le modalità dell'operatività aziendale e dei servizi alla clientela".