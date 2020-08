Modica, scontro fra auto e bici: ragazzo di 12 anni ne avrà per 30 giorni

Incidente stradale, sabato pomeriggio, nella zona del Polo commerciale di Modica, in Via Fosso Tantillo, all'incrocio con Via Enzo Sipione. Coinvolti una Lancia Y condotta da una donna è un ragazzino di 12 anni che era alla guida di una bicicletta. Ferito il dodicenne che è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore. Il ragazzo ha subito fratture giudicate guaribili in 30 giorni. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, dovrà accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.