Migranti: 128 via da Lampedusa con motovedette, restano 1398

La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, di 128 dei 1.526 migranti che si trovano sull'isola di Lampedusa. I 128 che partiranno in serata sono ospiti dell'hotspot e per tutti loro è arrivato l'esito - negativo - del tampone. Di questo gruppo fanno parte anche i 55 migranti che avrebbero dovuto lasciare l'isola in tarda mattinata, ma il traghetto oggi non è arrivato. I 55 dopo lo sbarco a Porto Empedocle verranno trasferiti nelle strutture d'accoglienza dell'Abruzzo. Gli altri 73 migranti resteranno in centri della Sicilia. Sull'isola, dopo questo trasferimento, rimarranno 1.398 persone.