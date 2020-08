Albero sulla tenda del campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa

. Una bambina di 3 anni è morta durante un nubifragio dopo essere travolta dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorreva le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da parte del 118. L'incidente ha riguardato una famiglia marocchina (i genitori e tre figlie) residente nella zona di Torino che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana. Una delle sorelle della bimba, di 14 anni, è stata portata in ospedale a Massa ed è in prognosi riservata. La maggiore delle tre, diciannovenne, ha riportato lievi contusioni. I genitori sono rimasti illesi. E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 anni deceduta stamani per la caduta di un pioppo sulla tenda del campeggio a Marina di Massa.

La ragazzina, anche lei nella tenda, era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove però, a distanza di poche ore, per i gravi traumi riportati nell'incidente è morta