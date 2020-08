Pesca del cicirello e del rossetto: la Sicilia ottiene la proroga

Al via la proroga, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per la pesca artigianale del rossetto e del cicirello in Sicilia. Ne dà notizia l'assessore regionale per la pesca Mediterranea, Edy Bandiera: "Traguardo importante per la marineria e la pesca siciliana. Vietata a partire dal 2010, nel marzo 2018,- spiega l'assessore - ottenemmo l'autorizzazione di tale pesca in via sperimentale. Oggi, abbiamo chiesto ed ottenuto, al Ministero delle politiche Agricole, che ci venisse concessa la proroga, vedendo così riconosciuto, finalmente, il valore di questa tipologia di pesca artigianale, in Sicilia". L'autorizzazione della pesca è stata prorogata fino al 30 settembre 2022. Nello specifico la pesca del rossetto si svolgerà dal 1° gennaio al 30 aprile, mentre quella del cicirello dal 1 aprile al 30 ottobre.