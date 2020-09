Coronavirus, nuovi casi in Sicilia: a Ragusa 56 positivi e 187 in isolamento

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Cinque sono migranti. C'è anche una nuova vittima, che fa salire il totale a 287 dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 71 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva e 1071 in isolamento domiciliare, per un totale di 4350 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.911 (+5).

Particolarmente seri i numeri nel territorio di Ragusa. Come riportato da un post del sindaco, Peppe Cassì. i positivi al Covid sono 56, 187 quelli in isolamento domiciliare monitorati dalla Polizia municipale. Ad essi si aggiungono 9 ricoverati nel reparto di malattie infettive del Maria Paternò Arezzo, di cui 2 in terapia intensiva.