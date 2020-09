'Velisti per cultura', manifestazione al Foro Italico di Siracusa

Immergersi nel mondo della vela con una visita guidata delle imbarcazioni, ma anche laboratori creativi per bambini, talk interview sul rispetto dell’ambiente, una mostra fotografica dedicata al mare ed una lettura per ricordare il talentuoso apneista siracusano Enzo Maiorca. È in arrivo “Velisti per Cultura” la manifestazione sulla cultura del mare e della vela che si svolgerà al Foro Italico di Siracusa, domenica 6 settembre 2020, dalle 17.00 in poi.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, la Capitaneria di Porto, il Demanio marittimo della Regione Siciliana, la Lega navale, i Circoli Velici siracusani e la Federazione Italiana Vela.

«Questa iniziativa ha come obiettivo valorizzare una risorsa fondamentale per la città di Siracusa - ha spiegato Rita Gentile, Assessore comunale alle Politiche di Inclusione –, che appartiene all’identità dei siracusani: il mare. Tutto ciò che può aiutare il cittadino a comprendere e soprattutto a conoscere maggiormente questa risorsa, che nel passato si è rivelata vitale e intorno alla quale ruotava la maggior parte dell’economia locale, deve essere senz’altro recuperato, valorizzato e portato alla luce.

All’interno di questa logica siamo stati ben felici di accogliere la proposta avanzata dall’associazione Opera, poiché vorremmo che oggi, nel 2020 e alla luce di un cambiamento sociale non indifferente, il mare nella sua veste di bene comune continuasse a rinnovare la propria forza in termini sia economici che culturali. Recuperare quel valore attraverso il quale numerose generazioni che si sono susseguite hanno impostato la propria vita sembra dunque essere un presupposto che ci restituisce considerevoli riflessioni. È importante sottolineare, inoltre, che queste iniziative si realizzano grazie alla felice sinergia tra Enti. Le istituzioni, in questo caso insieme al mondo dell’associazionismo, scendono in campo per perseguire un fine comune. Ringraziamo la Capitaneria ed il Demanio Marittimo Regionale che hanno permesso la realizzazione di questa attività».

Nel corso della manifestazione è prevista una mostra fotografica a cura di Marcello Bianca, un laboratorio sui nodi marinareschi «Annodando» realizzato dai dipendenti in pensione della “Mari base di Augusta” e il laboratorio creativo «Letture e Origami in barca a Vela» pensato da Rossana Geraci di Siracusa Città Educativa, Carovana Clown, AnimaMente ed Olga Perfiloeperdisegno, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

A disposizione ci sarà uno spazio riservato all’iniziativa sulla parte della banchina del Foro Italico, in corrispondenza dell’altrettanto spazio acqua in cui sono previsti due approdi in totale che vedranno protagoniste le barche a vela della Lega Navale, presieduta da Antonino Amato e del Circolo Velico Lakkios, guidato dai fratelli Scimonelli.

A raccontare la propria esperienza in mare sarà anche Ivan Branciamore, delegato nazionale della Federazione Italiana Vela e componente del Circolo Velico Ribellino.

L’assessore comunale all’Ambiente Carlo Gradenigo e l'associazione Rifiuti Zero, guidata da Emma Schembari, affronteranno il tema della tutela dell'ambiente ed il rispetto che ci legano a questa risorsa. La Sovrintendenza del mare sarà raccontata dall’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata. La storia del Museo del mare e dello storico buzzetto siracusano, l’imbarcazione tipica dei pescatori oggi impiegata per la Regata dei Quartieri storici, saranno raccontati da Augusto Aliffi e da Emanuele Schiavone, presidente dell’associazione Il Gozzo di Marika.

La manifestazione si chiuderà con l’attrice Katia Annino che leggerà alcuni estratti dai testi di Enzo Maiorca.