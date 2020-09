Migranti, cominciato a Roma il vertice tra il governo ed il presidente Musumeci

"Noi ci aspettiamo tanto dall'incontro di stasera, attendiamo di vedere cosa dice il governo". Lo dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello entrando a Palazzo Chigi per l'incontro col premier Giuseppe Conte sull'emergenza migranti. Musumeci riproporrà l'ordinanza? "Non so chieda- risponde il sindaco- ci siamo sentiti per telefono. Lui chiede cose che riguardano la Sicilia, io cose specifiche per Lampedusa. Sull'ordinanza non si tratta di essere d'accordo o meno, di sicuro ha contribuito a mettere al centro dell'attenzione il problema dell'immigrazione che in questo momento era stato messo sotto al tappeto".

Al vertice, a quanto si apprende, è presente anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.