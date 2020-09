Salvo Burgio in corsa per diventare il sindaco di Floridia: è tra i favoriti

Ha scelto di cambiare strategia, di mantenere un basso profilo in periodo di covid. Ma l'obiettivo per Salvo Burgio, dottore commercialista e revisore contabile , è di scalare il gradino più alto di palazzo di città. A distanza di quasi tre anni, Burgio ritenta, ma con una maggiore esperienza, cercando di fare tesoro degli errori del passato, ammesso che ce ne siano stati. Il commercialista di Floridia, viene dato dagli addetti ai lavori tra i favoriti per diventare sindaco di Floridia. Burgio non vuole sentire parlare di passato, di scelte, di accordi, che poi alla fine hanno portato la città alla paralisi con lo scioglimento dei consiglio e dell'intera amministrazione. Alle elezioni del prossimo 4 e 5 ottobre, Salvo Burgio è sostenuto da tre schieramenti: "Cambiala", 'Riparti Floridia' e Ora Sicilia.