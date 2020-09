Pubblicizzavano piazza di spaccio sui social, 27 arresti a Siracusa

Gli agenti della Squadra mobile ed i carabinieri di Siracusa hanno portato a termine l'operazione antidroga denominata 'Demetra' culminata con l'arresto di 27 persone, di cui 25 condotte in carcere e 2 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'inchiesta, coordinata dai magistrati della Dda di Catania, ha focalizzato l'attività illecita di due gruppi criminali dal 2016 al 2019 che avrebbero gestito due piazze, quella di via Italia 103 e di via Immordini, nella zona nord di Siracusa.

Inizialmente, le indagini degli inquirenti si erano concentrate sulla prima banda, finita nel 2012 nell'operazione Itaca della Squadra mobile, che era strutturata come una vera e propria organizzazione. Gli indagati, inoltre, si sarebbero resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro "piazza di spaccio" ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita.

Alcuni fra gli indagati avevano anche la disponibilità di armi detenute illegalmente. Secondo gli investigatori a capo dell' organizzaziome, sarebbe stato Alessio Visicale, 23 anni, genero di Andrea Cassia che è riuscito a sfuggire al blitz Demetra

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di Corrado Greco, Baisari Faikal, Gianfranco Bottaro. Luigi Cacciatore, Tullio Caia, Daniele Cassia, Manolito Aimone, Steven De Simone, Pietro Di Mari, Angelo Drago, Stefano Fazio, Mirko Giardina, Angioletto Latina, Damiano Lentini, Rosario Roberto Lentini, Tommaso Liotta, Adriano Pirrone, Francesco Salemi, Nicolas Cassia, Pasquale Salerno, Giuseppe Serino, Demmy Urbino.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere a Gianfranco Bottaro, coinvolto nell’operazione antidroga Aretusa e a Francesco Salemi, arrestato dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione antidroga denominata Bronx 2.

Vittime delle estorsioni sarebbero stati gli ambulanti del mercato di Ortigia.