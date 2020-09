Ponziano, nuovo capo della Guardia di Finanza a Noto

Passaggio di consegne alla Tenenza delle Fiamme Gialle di Noto dove, in questi giorni, si è insediato il Ten. Mariagrazia Ponziano, che sostituisce il cap. Giulia Facciorusso, destinato alla sede di Teramo, quale Comandante della Compagnia.

Il Ten. Mariagrazia Ponziano, romana di 26 anni, proviene dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano Venezia, dove per 2 anni ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Operativa, dopo aver frequentato il 113° Corso “Montenegro III” nelle sedi dell’Accademia del Corpo di Bergamo e Roma.

L’Ufficiale, che al termine del percorso formativo quinquennale ha conseguito la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è inoltre laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Il Comandante Provinciale saluta il Cap. Facciorusso, chiamato a svolgere il delicato incarico di Comandante di Compagnia e augura “buon lavoro” al nuovo arrivato, auspicando nuovi successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e della città.