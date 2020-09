Autoslalom, Enza Allotta a Monopoli per consolidare la leadership in campionato

Continua incessante l'attività sportiva della scuderia RO racing, questo fine settimana il sodalizio di Cianciana sarà impegnato in Puglia alla ottava edizione dello Salom dei Trulli- Città di Monopoli. La manifestazione, valida per il Campionato italiano slalom, vedrà ai nastri di partenza Enza Allotta.

La ragazza di Belmonte Mezzagno proverà, con la sua Fiat 126 di classe S1, a consolidare la sua leadership nella classifica riservata alle donne.

“È la prima volta che corro a Monopoli – ha detto la campionessa italiana femminile del 2018 - cercherò di acquisire punti per poi giocarmi il tutto per tutto nelle tre gare che si svolgeranno in terra di Sicilia. Sicuramente avrò modo di confrontarmi con piloti nuovi e questo per me è un ulteriore stimolo a far bene”.

Monopoli fungerà da ago della bilancia per il prosieguo di campionato della portacolori della scuderia.

“Continuiamo a sostenere il cammino di Enza nella massima serie nazionale riservata agli slalom – ha detto Rosario Montalbano ds della scuderia – proveremo ancora una volta a tornare a casa con punti importanti nel carniere”.