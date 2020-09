Incidente stradale a Trecastagni: 5 giovani restano feriti

Nel pomeriggio di oggi, dopo l'ondata di maltempo si sono verificati diversi incidenti stradali in provincia di Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla tangenziale all'altezza dell'uscita di Canalicchio per un'autovettura ribaltata . Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118.

A San Giovanni la Punta in via Fisichella è invece intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, sempre con Servizio 118 sul posto.

L'incidente più grave si è verificato, poco dopo le 15,30, a Trecastagni in via Cava, 38, dove due autovetture, una Fiat 500 ed una Picanto LX Kia, si sono scontrate per motivi da accertare.

Ci sono stati complessivamente 5 feriti, tra cui alcuni ragazzi di cui uno versa in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero dell'elisoccorso che è atterrato sul campo sportivo di Trecastagni. Sul posto, oltre alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, sono intervenute 5 automediche del Servizio 118, i Carabinieri del locale Comando Stazione e la Polizia Locale.

Invece, poco dopo le 16,30, in via Rosario Pilo a Motta Sant' Anastasia i Sommozzatori del Nucleo di Catania, hanno tratto in salvo un ragazzo che era rimasto intrappolato all'interno della propria vettura rimasta in panne per il maltempo.