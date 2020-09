Immigrazione, processo Open Arms a Catania. Salvini: io colpevole di aver difeso l' l'Italia

"Io vado a processo a Catania, rischio 15 anni di carcere per sequestro di persona e mi dichiarero' colpevole di aver difeso l'Italia, le regole, le leggi, i confini e la storia del mio Paese". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ai microfoni di Start su Sky Tg24. "L'anno scorso gli sbarchi, alla stessa data, erano fermi a quota 5 mila, quest'anno siamo gia' a oltre quota 20 mila con problemi non solo economici ma anche sanitari. Io credo che l'attuale Governo debba essere processato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", ha concluso.