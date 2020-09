Palermo, dipendente comunale risultato positivo al test sierologico

Un caso Covid-19 è stato comunicato stamattina al Comune da parte di un dipendente del Polo Tecnico di via Ausonia a Palermo che è risultato ieri positivo al test sierologico. Il dipendente è ora in attesa dell'esito del tampone. Poiché lo stesso lavoratore era stato in servizio fino a venerdì l'assessore ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, ha chiesto al datore di lavoro, il capoarea Nicola Di Bartolomeo, di procedere alla evacuazione dell'intero edificio, adottando i provvedimenti necessari ad effettuare i test ai lavoratori ed allo stesso tempo garantire i servizi minimi alla cittadinanza. (A