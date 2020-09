E' morto a Vittoria Attilio Zarino: era un esperto della civiltà contadina

E' morto all'età di 82 anni a Vittoria il ricercatore Attilio Zarino, fondatore del polimuseo che portava il suo nome, dove erano stati catalogati e raccolti oggetti, arnesi della civiltà contadina ma anche alcuni reperti archeologici. Zarino ha pubblicato diversi testi sulla storia di Vittoria e in particolare sulla nascita di alcune chiese e il relativo culto. Si è occupato anche dell'impianto per la produzione di zucchero con gli investimenti-ricavi e i riflessi socio-economici dal 1641 al 1647.L'ex provincia di Ragusa aveva acquisito uno stabile in pieno centro storico a Vittoria da destinare alla collezione di Attilio Zarino ma il museo che avrebbe dovuto portare il suo nome non è mai decollato e la sua raccolta è rimasta sempre ben custodita all'interno della sua casa. (