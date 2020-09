Modica, lutto nel sindacato: è scomparsa Giovannella Corifeo

Mondo sindacale ibleo in lutto per la morte di Giovannella Corifeo, dietista dell’Ospedale Maggiore. Decenni vissuti straordinariamente, conduttrice di tante battaglie sindacali, sempre con il sorriso sulla bocca, disponibile ad aiutare gli altri, il suo ufficio era un via vai di amici e lavoratori, stimata professionista. “Per anni – la ricorda così l’ex sindacalista della UIL, Salvatore Rando – ha fatto la dirigente sindacale. Come non ricordare i tanti dibattiti nel suo ufficio con Ettore Rizzone, amico scomparso di recente, per trovare soluzioni ai tanti bisogni della gente e dei lavoratori. Anche nella sofferenza per le condizioni precarie di salute, al lavoro a prevalere erano il sorriso e la disponibilità all’ascolto. Andata in pensione prematuramente, ha affrontato insieme con il marito Corrado ostacoli nella vita molto importanti”.