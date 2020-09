"Io e Pirandello", l'attore floridiano Lo Monaco in scena a Pantalica Ranch

Storie di vita vissuta e intrecci con il pensiero di uno dei più importanti poeti e scrittori del Novecento. Sebastiano Lo Monaco, attore floridiano, e Luigi Pirandello, un sodalizio che si concretizza in “Io e Pirandello”, recital teatrale che andrà in scena il prossimo 19 settembre alle 21.30 a Pantalica Ranch. Nella straordinaria cornice naturalistico-archeologica della riserva naturale patrimonio dell’Unesco, Lo Monaco racconterà il dramma della solitudine dello scrittore girgentino, con una sfumatura di comicità e ironia, e una mescolanza continua fra la sua vita e quella dello scrittore. Gli odori e i retaggi di una Sicilia oramai troppo distante dai nostri giorni, gli aneddoti di gioventù con l’incontro fra Lo Monaco e la tragedia greca, poi la nascita del legame spirituale con Pirandello, di cui diventa interprete apprezzato. E nel racconto dell’intimità pirandelliana, l’artista si mette a nudo e ripercorre passaggi e momenti della sua vita in una pièce carica di autenticità, naturalezza e introspezione.

Attore, regista e drammaturgo, Sebastiano Lo Monaco è uno dei più fulgidi esempi di interpretazione dei testi di Pirandello. Nel corso della sua carriera, vissuta fra teatro e televisione, ha portato in scena diverse opere pirandelliane come “Enrico IV”, “Così è (se vi pare)”, “Il berretto a sonagli”, “Questa sera si recita a soggetto”, “Sei personaggi in cerca d'autore” e “Non si sa come”.

“Io e Pirandello” a Pantalica Ranch, per cui è prevista anche la possibilità di cenare nella stessa location prima dello spettacolo, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid19 si svolgerà davanti a una platea con soli posti a sedere.

Per informazioni e biglietti:

Pantalica Ranch: pantalicaranch@hotmail.com – 346/5303417