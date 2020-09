Salgono a nove i positivi asintomatici ad Aci Catena

Salgono a nove i positivi (tutti asintomatici) ad Aci Catena (Catania), dove inoltre sono 23 le persone in quarantena domiciliare volontaria in attesa di tampone, che sono quasi tutti rientranti da luoghi di vacanza e villeggiatura o abitano con i positivi asintomatici. Lo rende noto il sindaco Nello Oliveri aggiornando sugli ultimi dati relativi ai contagiati nel territorio comunale comunicati dall'Asp stamane. I nove contagiati sono tutti asintomatici e attualmente risiedono nello loro abitazioni. "L'aggiornamento di oggi - afferma Oliveri - ci impone senso di responsabilità e attenzione verso il virus che continua a circolare nelle nostre zone. Continuiamo a tenere duro. Non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al senso del dovere e responsabilità di ogni cittadino". "Si ripresenta corposa, dunque - conclude - la problematica in coincidenza con l'inizio delle attività scolastiche. Si raccomanda sempre massima prudenza e si rinnova l'invito alle basilari norme igieniche ed il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza".