Terapia intesiva, i sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte scrivono a Razza

Tre sindaci del Ragusano hanno scritto all'assessore regionale alla salute Ruggero razza per chiedere tempi certi per l'attivazione di tutti i posti letto di terapia intensiva in provincia di RAGUSA: Sono i primi cittadini di Pozzallo (Roberto Ammatuna), di Scicli (Enzo Giannone) e di Chiaramonte (Sebastiano Gurrieri). "Il numero dei contagiati in provincia di Ragusa e in Sicilia - scrivono i sindaci - oltre all'imminente inizio della stagione autunnale, presuppongono una organizzazione della rete ospedaliera e un numero di posti letto di terapia intensiva tali da affrontare eventuali emergenze sanitarie che speriamo non si verifichino. Attualmente in provincia di Ragusa i posti letto in terapia intensiva sono 18: otto a Ragusa cinque a Modica e cinque a Vittoria. Nella nuova rete ospedaliera approvata lo scorso anno, dovrebbero invece essere 30: 14 a Ragusa, otto a Modica e otto a Vittoria. Il Decreto dell'assessorato regionale alla Salute prevede ulteriori 14 posti letto di terapia intensiva Covid-19 all'Ompa di Ragusa. In linea di massima, il numero dei posti letto in terapia intensiva sulla carta, potrebbero essere sufficienti per affrontare eventuali emergenze di pazienti covid-19 con gravi problemi respiratori. Il problema che ci si pone e' quello dei tempi di attivazione dei nuovi posti letto. Attualmente su 66 medici anestesisti previsti in provincia, sono soltanto 32 e a fronte di 44 posti letto previsti, soltanto 18".