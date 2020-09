Sessantacinque nuovi positivi in Sicilia al covid: a Palermo quota 43

Sono 65 i nuovi casi positivi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Due i pazienti deceduti.

È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.842 positivi di cui 152 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 136 in regime di ricovero ordinario, 1.690 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall'inizio dell'epidemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 2.158 che portano il totale a quasi 403 mila.

Dei nuovi positivi 6 sono i migranti ospitati nell'hotspot di Lampedusa. I 65 nuovi positivi sono così divisi: 4 ad Agrigento, 9 a Catania, 43 a Palermo di cui 6 migranti, 3 a Siracusa, 6 a Trapani. i guariti sono 14.