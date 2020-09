Giuseppe Di Paola, 72 anni, investito mentre stava attraversando la strada a Palermo è morto in ospedale dopo dieci giorni di ricovero. L'uomo era nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia. L'incidente si era verificato la sera dello scorso 5 settembre in via Filippo Juvara, non lontano dal tribunale. E' stato investito da uno scooter guidato da un giovane di 36 anni.