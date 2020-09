Truffa dello specchietto a Bolognetta: arrestato un 53enne di Melilli

I carabinieri hanno arrestato, per truffa aggravata, G.C.F., 53 anni di Melilli, in provincia di Siracusa, per avere tentato la truffa dello specchietto. L'uomo ha cercato di mettere a segno, il raggiro ai danni di un anziano ultraottantenne di Bolognetta. Stavolta alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato i militari. Il 53enne ha lanciato un lecca - lecca sulla carrozzeria dell'auto della vittima simulando l'urto. Poi con alcuni gessetti colorava lo specchietto in base al colore della carrozzeria dell'auto delle vittime, per rendere ancora più credibile il sinistro. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del luogo di residenza.